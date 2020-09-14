ВНО 2021: Участники смогут пройти тестирование по 5 предметам

В 2021 году участники ВНО смогут пройти тестирование по пяти предметам. В то же время, Государственная итоговая аттестация будет обязательной по украинскому языку, математике, истории Украины или иностранному языку. Об этом в понедельник сообщила заместитель директора УЦОКО Татьяна Вакуленко.

"Участники (ВНО - ред.) в этом году имеют право пройти тестирование по пяти предметам", - сказала Вакуленко.

По ее словам, в 2020 году участники могли пройти тестирование не более чем из четырех учебных предметов.

"Должна отметить, что существенно изменилась ситуация с Государственной итоговой аттестацией. Поэтому, ГИА в этом году для соискателей полного общего среднего образования обязательна по украинскому языку, математике, истории Украины или иностранному языку, а также один из учебных предметов на выбор", - добавила она.

Также сообщалось, что в Украине из-за коронавируса 501 школьный класс находится на самоизоляции.

Напомним, что за последние 24 часа в Украине более 2400 новых случаев COVID-19. При этом выздоровели за сутки 650 украинцев, а скончались 33. Активнее всего прирост идет в Тернопольской, Харьковской и Одесской областях.

Также 14 сентября в Украине вступило в силу новое деление на зоны карантина из-за пандемии COVID-19.