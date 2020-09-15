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Урок не выучен: эксперты прогнозируют новую "более разрушительную" пандемию

Урок не выучен: эксперты прогнозируют новую "более разрушительную" пандемию
Обновлено 01:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Мировое сообщество не смогло сделать соответствующие выводы из ситуации с COVID-19 и подготовить себя к последующим пандемиям.

Об этом сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на доклад Совета по мониторингу уровня готовности мировых систем здравоохранения (GPMB).

"Неспособность выучить уроки COVID-19 и действовать в соответствии, с необходимыми ресурсами и решительностью, означает, что следующая пандемия, которая несомненно придет, будет даже еще более разрушительной", - говорится в докладе структуры, созданной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Всемирным банком.

При этом сопредседатель GPMB и экс-глава ВОЗ Гру Харлем Брунтланн во время онлайн-презентации доклада заявила, что ее организация еще год назад предупреждала, насколько мир не готов к пандемии.

"Мы стали свидетелями того, как трагично и катастрофично воплотились в жизнь наши самые большие страхи", - сказала она.

GPMB в свою очередь призвал ООН, ВОЗ и такие международные финансовые институты как Всемирный банк организовать глобальный саммит по вопросам здравоохранения и выработать основу для международных действий при чрезвычайной ситуации. В частности, речь должна идти о "устойчивом, предсказуемом финансировании (мероприятий - ред.) в требуемых масштабах", отметила Брунтланн.

По ее словам, "хотя предотвращение (эпидемий - ред.) и подготовительные меры против них измеряются миллиардами долларов, но цена пандемии выражается в триллионах".

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в мире за время пандемии выявили более 29 млн случаев коронавируса, более 929 тыс. человек скончались.

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Как сообщалось, в Украине 13 сентября обнаружили 2476 новых случая заражения коронавирусом, с начала эпидемии всего их зафиксировано 154 335.

14 сентября вступило в силу новое карантинное зонирование. "Красная" и "оранжевая" зоны карантина значительно расширились.

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Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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