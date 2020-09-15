Скачать
Вторник, 15.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Степанов обсудил карантин с мэрами городов: о чем договорились
Степанов обсудил карантин с мэрами городов: о чем договорились
Россияне уничтожают последние водохранилища в Крыму (фото)
Россияне уничтожают последние водохранилища в Крыму (фото)
Букмекеры назвали АЗ фаворитом в киевском матче с Динамо
Букмекеры назвали АЗ фаворитом в киевском матче с Динамо
Дарья Петрожицкая поборола Covid-19: "Теперь возвращаюсь в жизнь"
Дарья Петрожицкая поборола Covid-19: "Теперь возвращаюсь в жизнь"

В Раде планируют увеличить штрафы за уклонение от мобилизации

В Раде планируют увеличить штрафы за уклонение от мобилизации
Обновлено 15:14 Сегодня Телеграф Фото: facebook
ВРУ приняла в первом чтении президентский законопроект об увеличении штрафов за уклонение от мобилизации, определенный главой государства как безотлагательный. Об этом сообщают в ВР.

Принятие соответствующего законопроекта №3553 за основу поддержали 226 народных депутатов при минимально необходимых 226-ти.

Этот законопроект разработан в связи с необходимостью усовершенствования организационно-правовых основ комплектования Вооруженных сил Украины и других военных формирований высокопрофессиональным личным составом как в мирное время, так и в особый период, в том числе приведение системы военного учета и деятельности местных органов военного управления в соответствие со стандартами НАТО.

Законопроектом предлагается внесение ряда изменений в Кодекс законов о труде Украины, Жилищный кодекс Украинской ССР, Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс Украины, а также 35 законов.

В частности, предусматривается реформирование местных органов военного управления путем создания на базе районных (объединенных районных), городских (объединенных городских) военных комиссариатов, военных комиссариатов Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя соответствующих территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

В МОН рассказали, перейдут ли все школы на дистанционное обучение

При этом в заключении Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки говорится о том, что по подсчетам Министерства финансов Украины, создание таких центров может потребовать дополнительных расходов из госбюджета в сумме 515,4 млн грн. 

В то же время Президент предлагает усовершенствовать порядок осуществления воинского учета призывников, военнообязанных, в том числе введение военного учета резервистов, а также ввести новый вид военной службы - военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Реализация этой нормы, согласно заключению профильного комитета, также потребует дополнительных расходов, объем которых в законопроекте не высчитан.

Глава государства также предлагает усовершенствовать принципы административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.

В частности, нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета сможет тянуть за собой наложение штрафа от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 510 до 850 грн), тогда как действующая редакция Кодекса об административных правонарушениях предусматривает за это штраф в размере от пяти до семи НМДГ (от 85 до 199 грн). При этом, за повторное его совершение в течение года может угрожать штраф в 50-100 НМДГ (850-1700 грн) вместо 10-15 НМДГ (то есть 170-255 грн). 

Хасиды прорываются в Украину через Беларусь: на границе полтысячи паломников

Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, по предложению Президента, будет тянуть наложение штрафа на граждан от ста до двухсот НМДГ (от 1700 до 3400 грн) и на должностных лиц - от двухсот до трехсот НМДГ (от 3400 до 5100 грн), а повторное - от двухсот до трехсот НМДГ (от 3400 до 5100 грн) на граждан и от трехсот до пятисот НМДГ (от 5100 грн до 8500 грн) на должностных лиц. На сегодняшний день эти штрафы не превышают 5100 грн.

В то же время, за умышленную порчу или небрежное хранение призывниками, военнообязанными и резервистами военно-учетных документов (удостоверений о приписке к призывным участкам, военных билетов, временных удостоверений военнообязанных), повлекшее их утрату, предлагается штраф от тридцати до пятидесяти НМДГ (от 510 до 850 грн), а за повторное нарушение в течение года - от пятидесяти до ста НМДГ (от 850 до 1700 грн). Действующей редакцией установлен штраф максимум 119 грн.

При этом из Кодекса об административных правонарушениях исключен ряд статей, в частности относительно неявки по вызову в военный комиссариат, непредставления в военные комиссариаты списков юношей, подлежащих приписке к призывным участкам, и принятия на работу военнообязанных и призывников, не состоящих на воинском учете. 

В Уголовный кодекс глава государства предлагает внести изменения, согласно которым уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период будет караться лишением свободы на срок от трех до пяти лет (ныне статья 336 предусматривает, что за уклонение от призыва по мобилизации граждане лишаются свободы на срок от двух до пяти лет).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Штраф, Армия, Рада, ВСУ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Им обоим тошно: психолог разобрала фото встречи Путина и Лукашенко
02 "Поворот не туда" по-австралийски: группа горбатых китов заплыла в кишащую крокодилами реку
03 Из "Слуга народа" из-за взятки выгоняют нардепа: кто такой Александр Юрченко и на чем его "спалили"
04 Первая менструация: как поддержать и чем помочь дочери
05 Как предотвратить шизофрению: полезное исследование
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В страшном ДТП в России погибли шесть человек, в том числе дети: фото последствий
В страшном ДТП в России погибли шесть человек, в том числе дети: фото последствий
Навальный планирует вернуться в Россию
Навальный планирует вернуться в Россию
Коронавирус в мире: количество инфицированных приближается к 30 миллионам
Коронавирус в мире: зафиксировали почти 30 млн случаев
Презентация Apple 2020: где и когда смотреть прямую трансляцию
Презентация Apple 2020: где и когда смотреть прямую трансляцию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь