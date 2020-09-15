В Раде планируют увеличить штрафы за уклонение от мобилизации

ВРУ приняла в первом чтении президентский законопроект об увеличении штрафов за уклонение от мобилизации, определенный главой государства как безотлагательный. Об этом сообщают в ВР.

Принятие соответствующего законопроекта №3553 за основу поддержали 226 народных депутатов при минимально необходимых 226-ти.

Этот законопроект разработан в связи с необходимостью усовершенствования организационно-правовых основ комплектования Вооруженных сил Украины и других военных формирований высокопрофессиональным личным составом как в мирное время, так и в особый период, в том числе приведение системы военного учета и деятельности местных органов военного управления в соответствие со стандартами НАТО.

Законопроектом предлагается внесение ряда изменений в Кодекс законов о труде Украины, Жилищный кодекс Украинской ССР, Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс Украины, а также 35 законов.

В частности, предусматривается реформирование местных органов военного управления путем создания на базе районных (объединенных районных), городских (объединенных городских) военных комиссариатов, военных комиссариатов Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя соответствующих территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

При этом в заключении Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки говорится о том, что по подсчетам Министерства финансов Украины, создание таких центров может потребовать дополнительных расходов из госбюджета в сумме 515,4 млн грн.

В то же время Президент предлагает усовершенствовать порядок осуществления воинского учета призывников, военнообязанных, в том числе введение военного учета резервистов, а также ввести новый вид военной службы - военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Реализация этой нормы, согласно заключению профильного комитета, также потребует дополнительных расходов, объем которых в законопроекте не высчитан.

Глава государства также предлагает усовершенствовать принципы административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.

В частности, нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета сможет тянуть за собой наложение штрафа от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 510 до 850 грн), тогда как действующая редакция Кодекса об административных правонарушениях предусматривает за это штраф в размере от пяти до семи НМДГ (от 85 до 199 грн). При этом, за повторное его совершение в течение года может угрожать штраф в 50-100 НМДГ (850-1700 грн) вместо 10-15 НМДГ (то есть 170-255 грн).

Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, по предложению Президента, будет тянуть наложение штрафа на граждан от ста до двухсот НМДГ (от 1700 до 3400 грн) и на должностных лиц - от двухсот до трехсот НМДГ (от 3400 до 5100 грн), а повторное - от двухсот до трехсот НМДГ (от 3400 до 5100 грн) на граждан и от трехсот до пятисот НМДГ (от 5100 грн до 8500 грн) на должностных лиц. На сегодняшний день эти штрафы не превышают 5100 грн.

В то же время, за умышленную порчу или небрежное хранение призывниками, военнообязанными и резервистами военно-учетных документов (удостоверений о приписке к призывным участкам, военных билетов, временных удостоверений военнообязанных), повлекшее их утрату, предлагается штраф от тридцати до пятидесяти НМДГ (от 510 до 850 грн), а за повторное нарушение в течение года - от пятидесяти до ста НМДГ (от 850 до 1700 грн). Действующей редакцией установлен штраф максимум 119 грн.

При этом из Кодекса об административных правонарушениях исключен ряд статей, в частности относительно неявки по вызову в военный комиссариат, непредставления в военные комиссариаты списков юношей, подлежащих приписке к призывным участкам, и принятия на работу военнообязанных и призывников, не состоящих на воинском учете.

В Уголовный кодекс глава государства предлагает внести изменения, согласно которым уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период будет караться лишением свободы на срок от трех до пяти лет (ныне статья 336 предусматривает, что за уклонение от призыва по мобилизации граждане лишаются свободы на срок от двух до пяти лет).