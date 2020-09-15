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ВР одобрила законопроект о реформировании военкоматов

ВР одобрила законопроект о реформировании военкоматов
Обновлено 15:51 Сегодня Телеграф Фото: phm.gov.ua
ВР приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета" (№ 3553). Об этом сообщили в ВР.

За данное решение проголосовали 226 народных депутатов.

Законопроектом предусмотрено реформирование местных органов военного управления путем создания на базе районных (объединенных районных), городских (объединенных городских) военных комиссариатов, военных комиссариатов АР Крым, областей, городов Киева и Севастополя соответствующих территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Также проектом предусмотрено усовершенствование порядка осуществления воинского учета призывников, военнообязанных, в том числе введение воинского учета резервистов, определение органов его ведения и их полномочий. 

Кроме того, предусмотрено введение нового вида военной службы - военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период, порядка его организации и проведения, предоставление для призываемых лиц трудовых, образовательных гарантий, гарантий социально-правовой защиты.

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Законопроектом предлагается предоставить президенту право относительно неоднократного призыва на военную службу без объявления мобилизации лиц, которые уже отслужили соответствующие сроки военной службы и зачислены в резерв первой очереди, а также определения им задач, сроков, объемов и порядка проведения такого призыва.

Также предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, предусмотрев, в частности, увеличение штрафа за умышленное повреждение военно-учетных документов или потерю их по неосторожности, за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Законопроектом определяется, что в случае совершения лицом преступлений, в частности, нарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета, а также нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации по обращению военного комиссара, нарушитель доставляется полицейскими в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Ранее сообщалось, что ВРУ приняла в первом чтении президентский законопроект об увеличении штрафов за уклонение от мобилизации, определенный главой государства как безотлагательный. 

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Украина, ВР, Военкомат.

Автор:

Телеграф
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