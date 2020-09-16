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Патриарх Филарет преодолел COVID-19

Патриарх Филарет преодолел COVID-19
Обновлено 15:40 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) вылечился от COVID-19. Об этом сообщила в среду пресс-служба УПЦ-КП.

"Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет вылечился от болезни.

Патриарх Филарет получил отрицательный результат теста на COVID-19, что свидетельствует о том, что коронавирус преодолен", - говорится в сообщении.

Он чувствует себя хорошо, выписан из больницы и находится в своей резиденции.

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Вскоре патриарх Филарет продолжит трудиться "на благо церкви" и будет совершать богослужения. 

Как сообщалось, 4 сентября стало известно, что у патриарха УПЦ-КП Филарета диагностирован COVID-19, его госпитализировали.

Состояние патриарха на тот момент оценивалось как удовлетворительное. Филарету 91 год.

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Все по теме:

Украина, УПЦ, Патриарх Филарет, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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