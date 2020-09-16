Патриарх Филарет преодолел COVID-19

"Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет вылечился от болезни.
Патриарх Филарет получил отрицательный результат теста на COVID-19, что свидетельствует о том, что коронавирус преодолен", - говорится в сообщении.
Он чувствует себя хорошо, выписан из больницы и находится в своей резиденции.
Вскоре патриарх Филарет продолжит трудиться "на благо церкви" и будет совершать богослужения.
Как сообщалось, 4 сентября стало известно, что у патриарха УПЦ-КП Филарета диагностирован COVID-19, его госпитализировали.
Состояние патриарха на тот момент оценивалось как удовлетворительное. Филарету 91 год.