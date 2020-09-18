В Украине обновили протокол лечения пациентов с коронавирусом: что изменится

Министерство здравоохранения обновляет протокол лечения коронавируса. Расширили схему использования лекарственных средств.

Об этом заявил глава ведомства Максим Степанов на брифинге в пятницу, 18 сентября.

Протокол предназначен для использования всеми медиками, оказывающими помощь пациентам с коронавирусом, добавил глава Минздрава.

"Вчера, 17 сентября, я подписал приказ, которым утвердил новый протокол оказания медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни, разработанный нашими ведущими специалистами", - пояснил Степанов

Основными изменениями стали: внесение расширения использования глюкокортикоидов, определение алгоритмов назначения антикоагулянтной терапии.

Кроме того, были внесены дополнения протоколов подходами к противомикробной терапии, конкретизированы показания для назначения лекарственных средств. В протокол полностью включены подходы к медикаментозной терапии и кислородной поддержки больным.

Напомним, за 17 сентября в Украине выявили еще 3 228 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Это на 356 случаев меньше, чем выявили днем ранее.

Министр здравоохранения Максим Степанов озвучил алгоритм возвращения школьников с самоизоляции в классах, где выявлен коронавирус.