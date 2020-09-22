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Глава Минздрава о ситуации с COVID-19: Довольно напряженная

Глава Минздрава о ситуации с COVID-19: Довольно напряженная
Обновлено 06:09 Сегодня Телеграф УНИАН
Глава Минздрава Украины максим Степанов описывает ситуацию с коронавирусом в стране, как "достаточно напряженную".

"Мы расцениваем ситуацию (с коронавирусом - ред.), как достаточно напряженную", - сказал Степанов в эфире "Свободы слова" на ICTV.

По его словам, в Украине сейчас занята почти половина коек, предусмотренных для больных COVID-19.

Так, на утро 21 сентября из 30 тысяч коек было занято 13 108.

По состоянию на 21 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у более чем 178 тысяч человек, за сутки умерли от осложнений 26 больных, выздоровели 672 человека.

Больше всего новых случаев заболевания выявили в Киеве (+275), в Харьковской (+245), Львовской (+201), Тернопольской (+192) и Хмельницкой (+192) областях.

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С начала пандемии во всем в мире коронавирусом заболели 31,2 млн человек, выздоровели 22,8 млн пациентов, умерли 965 тысяч.

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Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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