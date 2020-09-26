"Наши люди": странные "соболезнования" пропагандиста Кремля разозлили украинцев

Впрочем, Кремль решил и тут потоптаться по памяти погибших украинцев.
Одиозный пропагандист "русского мира", политолог Сергей Марков, который часто выступает рупором Кремля, на своей страничке в Facebook опубликовал весьма странное "соболезнование".
"Украина. В Харьковской области авиакатастрофа. 25 молодых ребят курсантов погибли. Наши глубокие соболезнования харьковчанам и всей Украине. Моральные принципы должны быть выше политических Да и наши это люди по большому счету. Почти все там это наши люди. Не их вина - что чужая власть. А их страшная беда. Соболезнования братской стране. Все в России тоже скорбят о погибших молодых ребятах", - написал Марков.
Впрочем, в комментариях к посту украинцы напомнили о "братских" отношениях россиян к украинцам, вспомнив расстрел колонны войск в "зеленом коридоре" под Иловайском, вторжение войск РФ в Украину и котел в Дебальцево, а также многое другое.
Показательно, что, назвав погибших "своими", Марков зачислил к россиянам погибшего Александра Скочкова, чей отец был штурманом Ил-76, сбитого россиянами в 2014 году под Луганском. Цинизм в словах кремлевского пропагандиста зашкаливает.
Как ранее писал Телеграф, самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ потерпел крушение вчера вечером.
На борту находилось 27 человек, из них 20 курсантов и 7 членов экипажа.
Лишь один человек смог пережить авиакатастрофу.
Более детально об авиакатастрофе в Харьковской области читайте по ссылке.