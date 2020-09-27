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Скоро сможет встретиться с друзьями: врач рассказал о состоянии выжившего в авиакатастрофе курсанта Золочевского

Скоро сможет встретиться с друзьями: врач рассказал о состоянии выжившего в авиакатастрофе курсанта Золочевского
Обновлено 14:29 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Состояние здоровья единственного выжившего после авиакатастрофы под Чугуевом курсанта оценивается, как средней тяжести, но с положительной динамикой, ближе к удовлетворительному.

Об этом сообщает АрміяInform, со ссылкой на старшего ординатора травматологического отделения Военно-медицинского клинического центра Северного региона подполковника медицинской службы Юрия Клапчука. 

По его словам, Вячеслав Золочевский ощущает себя хорошо. 

Он уже общается с врачами и родными. Вскоре его смогут навестить друзья с университета. 

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Как раньше сообщал Телеграф, самолет Ан-26 Воздушных сил ВСУ потерпел крушение в Харьковской области. 

На борту находились 27 человек, из них 20 курсантов и семь членов экипажа. 

После авиакатастрофы выжило лишь двое курсантов, однако один из них позже скончался в больнице. Таким образом Вячеслав Золочевский остался единственным, кто смог уцелеть в страшном инциденте. 

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Все по теме:

Авиакатастрофа, Харьковская область, Чугуев.

Автор:

Телеграф
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