Скоро сможет встретиться с друзьями: врач рассказал о состоянии выжившего в авиакатастрофе курсанта Золочевского

Состояние здоровья единственного выжившего после авиакатастрофы под Чугуевом курсанта оценивается, как средней тяжести, но с положительной динамикой, ближе к удовлетворительному.

Об этом сообщает АрміяInform, со ссылкой на старшего ординатора травматологического отделения Военно-медицинского клинического центра Северного региона подполковника медицинской службы Юрия Клапчука.

По его словам, Вячеслав Золочевский ощущает себя хорошо.

Он уже общается с врачами и родными. Вскоре его смогут навестить друзья с университета.

Как раньше сообщал Телеграф, самолет Ан-26 Воздушных сил ВСУ потерпел крушение в Харьковской области.

На борту находились 27 человек, из них 20 курсантов и семь членов экипажа.

После авиакатастрофы выжило лишь двое курсантов, однако один из них позже скончался в больнице. Таким образом Вячеслав Золочевский остался единственным, кто смог уцелеть в страшном инциденте.