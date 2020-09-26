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Двигатель упавшего Ан-26 прошел почти 600 "лишних" часов, последний ремонт был 30 лет назад, - Бутусов

Двигатель упавшего Ан-26 прошел почти 600 "лишних" часов, последний ремонт был 30 лет назад, - Бутусов
Обновлено 22:12 Сегодня Телеграф
Двигатель самолета Ан-26, потерпевшего крушение под Чугуевом, проработал сверх положенного более 500 часов, однако с подачи Минобороны, ВСУ и "Мотор Сичи" получил продление ресурса еще на три месяца.

Об этом пишет украинский журналист Юрий Бутусов в Facebook.

По его сведениям, левый двигатель самолета переработал 589 летных часов сверх нормы. Такие данные указаны в официальном заключении о состоянии двигателей самолета от источников в ГП "Антонов", которое с 10 до 20 августа 2020-го года выполняло работы по продлению ресурса самолета.

В нем указано, что двигатель был изготовлен 30 декабря 1977 года, а капремонт проходил в 1990 году. После ремонта, срок службы был установлен в 13 лет и 1750 летных часов. 

"Таким образом, в 2003-м году двигатель подлежал ремонту или замене согласно регламенту. Однако на июнь 2020-го двигатель наработал после капремонта 2339 летных часов - на 589 часов больше, чем допустимый после капремонта максимум! Проще говоря, двигатель был кране изношен, а его эксплуатация была рискованным делом", - пишет Бутусов. 

В июне специалисты "Мотор Сич" провели осмотр двигателя и продлили его ресурс до до 5 июня 2021-го года и 2550 летных часов, что на 800 часов больше положенного срока.  

"Продление ресурса двигателей "на авось" в июне 2020-го стало для 43-летнего самолета роковым. Преступная традиция делать ремонт на бумаге привела к трагедии. И теперь гибель 26 человек, гибель молодых людей - на совести тех инженеров завода, чиновников Минобороны и командования ВСУ, кто взял на себя ответственность и продлил изношенный двигатель", - написал журналист. 

Бутусов также указал, что правый двигатель тоже был проблемным - он был изготовлен в 1974 году и прошел пять капремонтов. 

После последнего, в 1993 году, на него установили ресурс в 1000 часов и 7 лет эксплуатации.

"Вместо этого двигатель прошел 1662 часа и 20 лет службы. Вместо ремонтов тоже были постоянные продления от "Мотор Сичи", - пишет журналист.

Бутусов призвал к проверке состояния двигателей остальных украинских самолетов.

"И руководители государства, МО, ВСУ, директора "Антонова", "Мотор Сичи", обязаны сейчас сообщить, какие решения они принимают, чтобы не допустить повторение таких трагедий снова. "Совковое" отношение к людям в армии сохраняется, а цена показухи - вереницы гробов молодых людей, которые ушли в небо с благородными целями защищать свою страну, ушли навсегда", - подытожил он. 

Фото: Цензор.НЕТ

Признался, что двигатели отказывают: мама погибшего пилота Ан-26 рассказала о разговоре с сыном

Авиакатастрофа с участием самолета Ан-26 произошла вечером 25 сентября. Из 27 человек, находившихся на борту, крушение пережили лишь два курсанта. Один из них позже скончался в больнице

26 сентября по всей Украине объявлен день траура в память о погибших.

Более детально о произошедшем роковым вечером 25 сентября можно прочитать здесь.

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Авиакатастрофа, Харьковская область, Чугуев.

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Телеграф
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