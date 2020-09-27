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Коронавирус меняется: инфекционист рассказала о новых симптомах

Коронавирус меняется: инфекционист рассказала о новых симптомах
Обновлено 19:28 Сегодня Телеграф
Заведующая приемного отделения Харьковской областной инфекционной больницы Светлана Молокова рассказала о новых симптомах, замеченных у больных коронавирусом.

"Об изменении вируса не можем говорить, это научная работа. Но мы видим, как меняется клиническая картина у наших пациентов. Те больные, которые поступали к нам в марте, отличаются от тех, что были в мае, и так далее. Сейчас добавились новые симптомы", - рассказала Молокова в интервью "Суспільному". 

Рассказывая о своих наблюдениях, она отметила, что к известным симптомам также добавились признаки, свойственные ОРВИ. 

"Одно время больные жаловались только на слабость, субфебрильная температура (до 37-38 градусов - ред.), А затем обнаруживали уже пневмонию двустороннюю. Затем картина изменилась. Больные жаловались на сильную боль в горле, высокая температура до 39. В августе, ближе к сентябрю, появились больные, которые жаловались на насморк, общие признаки респираторных инфекций: першение в горле, насморк, иногда температура, иногда нет. Два-три дня - сухой кашель, затем продуктивный кашель и удушье", - отметила она.

Как известно, в Украине по состоянию на утро 27 сентября выявили более 198 тысяч случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Как писал "Телеграф", наивысший уровень смертности среди всех регионов зафиксирован в Кировоградской области - 5,14%. Следом идут Закарпатская (3,15%) и Львовская (2,8%) области.

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Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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