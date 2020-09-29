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Генсек ООН о миллионе погибших от COVID-19: Мы должны учиться на своих ошибках

Генсек ООН о миллионе погибших от COVID-19: Мы должны учиться на своих ошибках
Обновлено 06:47 Сегодня Телеграф УНН
Генсек Организации объединенных наций Антониу Гутерриш призвал мир изучить свои ошибки, после того, как Университет Джонса Хопкинса обнародовал данные о миллионе смертей от COVID-19.

"Мир достиг ужасной вехи: пандемия COVID-19 унесла жизни миллионов человек, — сказал он. — Это ошеломительная цифра. При этом нельзя забывать, что это жизнь каждого отдельного человека. Это чьи-то матери, отцы, братья, сестры, друзья и коллеги", - сказал Гутерриш в видеообращении.

Генсек отметил, что особая жестокость пандемии заключается в невозможности для семей побыть с умирающим родственником.

"Как сказать "прощай", не взяв человека за руку, не поцеловав его, не обняв и не прошептав "я люблю тебя"?", - сказал он.

"Мы можем преодолеть это испытание, — добавил Гутерриш. — Но мы должны учиться на своих ошибках. Важно ответственное лидерство. Важна наука. Важно сотрудничество. Дезинформация - убивает".

Он призвал всех продолжать сохранять дистанцию, носить маски и мыть руки, "чтобы внести свой вклад в спасение жизней людей".

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Как сообщалось ранее, число людей, умерших от COVID-19 в мире превысило миллион, а во многих регионах продолжает сохраняться тенденция к увеличению числа новых инфицированных.

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ООН, Коронавирус, Антониу Гутерриш, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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