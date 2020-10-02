Появились противоречивые данные о жертвах пожаров в Луганской области

Сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о 8 погибших в результате пожаров на Луганщине, но в других службах заявляли о другом количестве погибших.

Об этом сообщили в nv.ua.

По информации Шмыгалья

По факту пожаров начато еще три уголовных производства, всего их десять.

От пожара пострадали 19 000 гектар лесных насаждений.

Возбуждено 10 уголовных производств.

Заявление Офиса Генпрокурора Украины.

Уже локализовали 116 пожаров, по предварительным оценкам площадь охваченая огнем составила более 11 000 гектаров.

По состоянию на 19:00 1 октября количество погибших от пожаров составило 11 человек, 17 пострадали от полученных ожогов и отравления газом.

Отчет ГСЧС

По предварительным оценкам площадь пройденная огнем составила более 13 тыс. Га.

В результате пожаров погибли 9 человек и 17 госпитализированы.

Как можно заметить, данные отличаются, что вызывает сомнения в их подлинности.