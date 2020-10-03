"Будто китайцы пишут": скандальный онлайн-магазин из России насмешил украинцев нелепыми ошибками

Недавно открывшийся в Украине российский интернет-магазин, который недавно привлек к себе внимание пользователей сети своим ассортиментом, вновь попал в нелепую ситуацию.

Как заметили пользователи Твиттера, работники сайта используют машинный перевод, из-за чего в тексте часто встречаются ошибки.

В комментариях к записи другие пользователи иронично ответили на такой ляп владельцев онлайн-магазина.

Как известно, после открытия в Украине магазина Wildberries, в сети разгорелся скандал вокруг ассортимента товаров.

Например, онлайн-магазин предлагает футболки с символикой России и СССР.

Как известно, Wildberries является российской компанией и крупнейшим онлайн-ритейлером России. Основала компанию Татьяна Бакальчук, самая богатая женщина в РФ.