Более 5 тысяч больных и рост смертности: коронавирус в Украине поставил новые антирекорды

Пандемия коронавируса в Украине бьет новыми рекордами в начале октября.

В Украине за сутки зафиксировали 5 397 новых случаев коронавируса. Это впервые с начала пандемии, когда количество новых заболеваний превысило 5 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

Также за сутки зафиксировали еще один антирекорд по количеству летальных случаев от COVID-19 - умерли 93 человека (4690 с начала пандемии). Всего в стране уже подтвердили 244 734 заболевания COVID-19. Из них активными больными остаются 131 811 пациентов.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Больше всего новых случаев подтвердили в:

Харьковской (+576),

Киеве (+422),

Одесской (+367),

Сумской (+312)

Днепропетровской (+306) областях.

Напомним, новый антирекорд по заболеванию коронавируса был установлен только вчера.