Более 5 тысяч больных и рост смертности: коронавирус в Украине поставил новые антирекорды

В Украине за сутки зафиксировали 5 397 новых случаев коронавируса. Это впервые с начала пандемии, когда количество новых заболеваний превысило 5 тысяч.
Об этом свидетельствуют данные аппарата Совета национальной безопасности и обороны.
Также за сутки зафиксировали еще один антирекорд по количеству летальных случаев от COVID-19 - умерли 93 человека (4690 с начала пандемии). Всего в стране уже подтвердили 244 734 заболевания COVID-19. Из них активными больными остаются 131 811 пациентов.
Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:
Больше всего новых случаев подтвердили в:
Харьковской (+576),
Киеве (+422),
Одесской (+367),
Сумской (+312)
Днепропетровской (+306) областях.
Напомним, новый антирекорд по заболеванию коронавируса был установлен только вчера.