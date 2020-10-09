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Нет худа без добра: ученые указали на неожиданную пользу пандемии коронавируса

Нет худа без добра: ученые указали на неожиданную пользу пандемии коронавируса
Обновлено 18:11 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com
В новых исследованиях, связанных с пандемией коронавируса, говорится, что этой весной количество травм у детей резко сократилось почти на 60%.

Исследователи связывают снижение количества травм с внезапным исчезновением организованных видов спорта и сокращением использования игровых площадок из-за угрозы COVID-19.

Об этом сообщают на сайте medicalxpress.com.

"Мы сравнили частоту переломов на ранних стадиях пандемии COVID-19 - с 15 марта по 15 апреля - с тем же ежемесячным интервалом в 2018 и 2019 годах", - пояснил автор исследования Джошуа Брам, студент четвертого курса медицинского факультета Университета Пенсильвании.

"В 2020 году количество переломов, поступающих в нашу больницу в день, снизилось на 58% по сравнению с предыдущими годами", - отметил Брэм. Число случаев переломов снизилось с примерно 23 в день в 2018/2019 до менее 10 в этом году. 

Исследователи отслеживали переломы у пациентов младше 21 года, которые лечились в Детской больнице Филадельфии, травматологическом центре первого уровня.

Доля переломов, которые в конечном итоге потребовали хирургического вмешательства, не изменилась в течение периода исследования. Но средний возраст пациентов, обращающихся за помощью при переломах, сказал Брэм, снизился с 9,5 лет в 2018 году до примерно 7,5 в 2020 году.

Исследователи отметили, что это отражает "снижение количества переломов" среди подростков, которые в противном случае могли бы заниматься командными видами спорта.

"В этом есть смысл", - сказал доктор Ли Винокур, врач скорой помощи из Балтимора и представитель Американского колледжа врачей скорой помощи. 

"Если нет организованных видов спорта - и если детские площадки закрыты или родители не ходят на них, - вы увидите меньше травм, связанных с этими занятиями", - сказала она.

"И я также могу предположить, что мы увидим ту же тенденцию к снижению риска сотрясения мозга", - добавил Винокур, который не входил в исследовательскую группу. 

Брэм и его коллеги не оценивали риск сотрясения мозга в рамках своего анализа, который был представлен на этой неделе на виртуальном ежегодном собрании Американской академии педиатрии (AAP).

Тем временем Винокур считает, что новая картина травм "может также дать родителям необходимое пространство для размышлений и, возможно, пересмотреть давнюю и тревожную тенденцию".

На протяжении многих лет "маленьких детей, а иногда и очень маленьких, начали заниматься отдельными видами спорта с высокими уровнями конкуренции. Обычно это один вид спорта, который может привести к одному типу травм, например, гимнастика. У детей, которые начинают интенсивные занятия. слишком рано соревноваться, что часто приводит к стрессовым переломам ", - сказала она. 

"Такие травмы не обязательно попадают в реанимацию", - сказал Винокур. "Но я полагаю, что они тоже сильно упали во время пандемии. Так что, возможно, это время, возможность по-настоящему задуматься о том, действительно ли такой подход так полезен для наших детей".

Исследования, представленные на собраниях, обычно считаются неподтвержденными до тех пор, пока не будут рецензированы для публикации в медицинском журнале.

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Дети, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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