Праздник 10 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать

В субботу, 10 октября 2020 года православная церковь чтит память преподобного Савватия Соловецкого. В этот день заканчивалась пчелиная девятина, продолжавшаяся со 2 октября.

Святой Савватий принял иноческий постриг в Кирилло-Белоезерской обители в конце XIV века. Савватий выделялся среди братьев смирением, кроткой любовью к окружающим и беспрекословным послушанием. Вскоре внимание и уважение монахов стало тяготить его. Он удалился на остров Валаам, а после перебрался на Соловецкий остров. Добравшись туда, он водрузил крест и построил скит, в котором прожил остаток своей жизни. После кончины святого на острове основали монастырь в его честь.

Говорили, что в этот день небесный покровитель пчел, Савватий Пчельник, закрывает все ульи на зиму, а потому, нужно завершить все работы, связанные с пчеловодством. Детям велели помолиться святому Савватию, поскольку бортничество и пчеловодство считалось делом, которое требует абсолютной нравственной чистоты. В народе же верили, что дети в возрасте до 12 лет безгрешны.

Заниматься другой работой, кроме той, что связана с пчеловодством, в этот день считалось большим грехом.

10 октября пчеловоды стараются закончить приготовления к зиме. В частности, убирают в омшаники последние ульи. Хозяйки пекли специальное печенье с медом, которое съедали всей семьей на завтрак.

Что нельзя делать 10 октября:

На Савватия считалось большим грехом трудиться и работать. Говорили, что все сделанное 10 октября на пользу не пойдет.

Народные приметы на 10 октября:

Прогремевшая гроза означает, что зима будет недолгой, теплой и без снега.

Если на Савватия Пчельника сухо и нет дождя, то зима придет поздно.

Облака плывут с юга - к ненастью, с севера - к солнечной погоде.

Если шишек на елях и соснах в этот день немного, то зима не будет суровой.

Если пчелы долго не залепляют отверстия в улье, зима будет теплой.

Родившиеся 10 октября обычно доживают до старости. Они любят порядок и чистоту в доме. Носить им следует бирюзу.

Именины 10 октября

В субботу, 10 октября, именины отмечают Аристарх, Зинаида, Игнат, Каллистрат, Марк и Савватий.

Сегодня также отмечается Покровская родительская суббота. В этот день принято поминать усопших.

Когда в Украине празднуют День защитника Украины, читайте в материале "Телеграфа."