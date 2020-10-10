Как не подцепить коронавирус на работе: озвучены 10 советов

В Министерстве здравоохранения назвали 10 обязательных правил оффлайн работы, которые помогут уберечься от COVID-19.

Дабы избежать инфицирования COVID-19, на рабочем месте стоит придерживаться установленных карантинных мер.

Об этом сообщает Центр гражданского здоровья Минздрава Украины.

Рекомендации МОЗ для работодателей:

1. Рабочее место ваших сотрудников должно быть чистым: поверхности и предметы стоит регулярно протирать дезинфицирующими средствами.

2. Сотрудники должны регулярно и тщательно мыты руки.

3. Обеспечьте дозаторы для дезинфекции рук на видимых местах, а также выделите доступное место, где сотрудники смогут помыть руки с мылом.

4. Помните про личное пространство ваших работников.

5. Отправляя сотрудников в командировку в другую страну, сначала ознакомьтесь с правилами путешествий.

6. Ваши подчиненные должны придерживаться местных ограничений насчет поездок и массовых мероприятий.

7. Если сотрудник чувствует первые признаки простуды, ему стоит оставаться дома.

8. В случае, если во время первых признаков простуды, работнику нужно быть на рабочем месте, ему нужно пользоваться защитной маской. Менять ее нужно каждые два часа либо тогда, как только она стает влажной.

9. Убедитесь, что у вас есть закрытые контейнеры для мусора, чтобы утилизировать использованные одноразовые салфетки и маски.

10. Популяризируйте удаленную работу онлайн.

Напомним, по состоянию на утро 10 октября в Украине зафиксировали 256 266 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - в 5,7 тысяч случаев.