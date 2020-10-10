Чему детей учат? В украинском учебнике нашли досадную ошибку

Министерство образования Украины снова выделилось. В школьном учебнике "Українська мова" за 5 класс заметили недопустимую ошибку.
Об этом написала специалист по связям с общественностью НОК Украины Ирина Калита на своей странице в Facebook.
"Когда мама точно знает, что это фото не с открытия Олимпийских игр в Рио-2016, а с Европейских игр в Баку-2015", - написала она.
"Это единственная лажа в учебнике? Что-то мне подсказывает, что нет..."
"Мама молодец!не молчит и ворчит, а просвещает уточняет"
"Как они те учебники пишут, ужас"
"Чему детей учат?", - пишут пользователи сети.
Напомним, в рабочей тетради "Родной край" за 2 класс, которая якобы одобрена Министерством образования Украины, обнаружили изображение Тараса Шевченко и Леси Украинки в одном ряду с Надей Дорофеевой и Димой Монатиком. Однако позже выяснилось, что МОУ эту тетрадь не одобрял.