Чему детей учат? В украинском учебнике нашли досадную ошибку

В учебнике украинского языка для 5 класса перепутали открытие Олимпийских игр в Рио-2016 с Европейскими играми в Баку-2015.

Министерство образования Украины снова выделилось. В школьном учебнике "Українська мова" за 5 класс заметили недопустимую ошибку.

Об этом написала специалист по связям с общественностью НОК Украины Ирина Калита на своей странице в Facebook.

"Когда мама точно знает, что это фото не с открытия Олимпийских игр в Рио-2016, а с Европейских игр в Баку-2015", - написала она.

"Это единственная лажа в учебнике? Что-то мне подсказывает, что нет..."

"Мама молодец!не молчит и ворчит, а просвещает уточняет"

"Как они те учебники пишут, ужас"

"Чему детей учат?", - пишут пользователи сети.

Напомним, в рабочей тетради "Родной край" за 2 класс, которая якобы одобрена Министерством образования Украины, обнаружили изображение Тараса Шевченко и Леси Украинки в одном ряду с Надей Дорофеевой и Димой Монатиком. Однако позже выяснилось, что МОУ эту тетрадь не одобрял.