Наступила зеркальная дата 10.10.2020: что нужно успеть сделать в этот день

Дата - 10.10.2020 может стать судьбоносной для многих. Нумерологи считают, что единица любит новые начинания и окажет поддержку амбициозным людям, а в сочетании с двойками високосного года она будет особенно активна.

Зеркальная дата по своему обыкновению является позитивным днем, но в октябре 10.10 будет просто идеальное время для новых начинаний. День пройдет под управлением Единицы, которая символизирует начало и объединение всего. Это будет означать, что день лучше провести в окружении близких людей, друзей или второй половинки.

В числе 10.10.2020 также присутствует энергия "двойки", которая символизирует силу и авторитет. Цифра "2" несет в себе финансовый успех и стабильность.

Астрологи называют октябрь 2020-го подходящим временем, чтобы загадать желание. В это день также можно подвести итоги и смело начинать новые дела (устроиться на работу, наладить отношения с близкими и т.д.). Также полезно знакомиться, ходить на свидания, общаться в соцсетях. Астрологи считают эту зеркальную дату удачной для тех, кто ищет любовь. Важно думать о будущем, притягивая счастье и удачу.

Что нельзя делать 10.10.2020?

В этот день запрещено конфликтовать и ссориться, при этом перекладывая ответственность на других. Кроме этого нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

Также сегодня, 10 октября 2020 года украинцы отмечают народный праздник "День Савватия-Пчельника" и Покровскую родительскую субботу.