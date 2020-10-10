Во Львове умер известный украинский поэт и драматург Николай Петренко

Утром 10 октября на 94-м году жизни умер украинский поэт, драматург и публицист Николай Петренко.
Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.
Мэр города Андрей Садовой, что вся современная история Украины находилась в жизни Николая Петренко.
Он прошел Большой Голод, концлагеря, принудительные работы на шахтах Донбасса и на Камчатке, выживание в цензурной клетке Советской Украины, но остался глубоким совестным человеком, с юмором и большим талантом.
Наследие Николая Петренко:
Он является автором более 100 книг: поэтических сборников, прозы, пьес, публицистики и др.
Создал ряд известных песен с Владимиром Ивасюком, Игорем Билозором, Николаем Колессой, Анатолием Кос-Анатольским, Богданом Весоловским.
Был членом Национального союза писателей Украины, лауреатом многих литературных премий, а в 2011 году ему назначили государственную стипендию как выдающемуся деятелю культуры и искусства.