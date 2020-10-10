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Во Львове умер известный украинский поэт и драматург Николай Петренко

Во Львове умер известный украинский поэт и драматург Николай Петренко
Обновлено 13:17 Сегодня Телеграф Фото: city-adm.lviv.ua
Сегодня навсегда перестало биться сердце 93-летнего талантливого украинского писателя Николая Петренко.

Утром 10 октября на 94-м году жизни умер украинский поэт, драматург и публицист Николай Петренко.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Мэр города Андрей Садовой, что вся современная история Украины находилась в жизни Николая Петренко. 

Он прошел Большой Голод, концлагеря, принудительные работы на шахтах Донбасса и на Камчатке, выживание в цензурной клетке Советской Украины, но остался глубоким совестным человеком, с юмором и большим талантом.

После неудачной операции умерла известная украинская журналистка

Наследие Николая Петренко:

Он является автором более 100 книг: поэтических сборников, прозы, пьес, публицистики и др.

Создал ряд известных песен с Владимиром Ивасюком, Игорем Билозором, Николаем Колессой, Анатолием Кос-Анатольским, Богданом Весоловским.

Был членом Национального союза писателей Украины, лауреатом многих литературных премий, а в 2011 году ему назначили государственную стипендию как выдающемуся деятелю культуры и искусства.

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Львов, Ушел из жизни, Альманах 2020, Николай Петренко.

Автор:

Телеграф
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