5 тысяч украинцев умерли от COVID-19: в каких областях самая тяжелая ситуация

12 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 265 454 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 5015 летальных, 114410 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 4420 новых случаев инфицирования. Всего проведено
2602635 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 903 пациента.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 7637 случаев;
Волынская область - 9791 случай;
Днепропетровская область - 8967 случаев;
Донецкая область - 5699 случаев;
Житомирская область - 8464 случая;
Закарпатская область - 10 935 случаев;
Запорожская область - 5589 случаев;
Ивано-Франковская область - 15 379 случаев;
Кировоградская область - 1325 случаев;
г.Киев - 27693 случаи;
Киевская область - 11 309 случаев;
Львовская область - 22 788 случаев;
Луганская область - 1852 случая;
Николаевская область - 4708 случаев;
Одесская область - 16 770 случаев;
Полтавская область - 4621 случай;
Ровенская область - 14 696 случаев;
Сумская область - 7280 случаев;
Тернопольская область - 15 992 случая;
Харьковская область - 25 186 случаев;
Херсонская область - 1985 случаев;
Хмельницкая область - 9011 случаев;
Черновицкая область - 16 488 случаев;
Черкасская область - 5668 случаев;
Черниговская область - 5621 случай.
Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:
Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.
По состоянию на утро 12 октября поступило 4342 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 333 713 сообщений о подозрении на COVID-19.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано: в Харьковской области - 741, в том числе город Харьков - 497 (это такой своеобразный рекорд в Харьковской области), в Сумской области - 418 (Сумы - 299), в Полтавской области - 244, в Хмельницкой области - 219, в Киевской области - 213.
"Телеграф" ранее сообщал, что в Украине прогнозируют очень медленное угасание пандемии коронавируса, то есть минимум 4000-5000 случаев в сутки будут фиксировать до середины весны.