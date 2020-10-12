5 тысяч украинцев умерли от COVID-19: в каких областях самая тяжелая ситуация

В Украине зафиксировано 4420 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Наибольшее количество новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезни зафиксирована в Харьковской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой и Киевской областях.

12 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 265 454 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 5015 летальных, 114410 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 4420 новых случаев инфицирования. Всего проведено

2602635 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 903 пациента.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 7637 случаев;

Волынская область - 9791 случай;

Днепропетровская область - 8967 случаев;

Донецкая область - 5699 случаев;

Житомирская область - 8464 случая;

Закарпатская область - 10 935 случаев;

Запорожская область - 5589 случаев;

Ивано-Франковская область - 15 379 случаев;

Кировоградская область - 1325 случаев;

г.Киев - 27693 случаи;

Киевская область - 11 309 случаев;

Львовская область - 22 788 случаев;

Луганская область - 1852 случая;

Николаевская область - 4708 случаев;

Одесская область - 16 770 случаев;

Полтавская область - 4621 случай;

Ровенская область - 14 696 случаев;

Сумская область - 7280 случаев;

Тернопольская область - 15 992 случая;

Харьковская область - 25 186 случаев;

Херсонская область - 1985 случаев;

Хмельницкая область - 9011 случаев;

Черновицкая область - 16 488 случаев;

Черкасская область - 5668 случаев;

Черниговская область - 5621 случай.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

По состоянию на утро 12 октября поступило 4342 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 333 713 сообщений о подозрении на COVID-19.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано: в Харьковской области - 741, в том числе город Харьков - 497 (это такой своеобразный рекорд в Харьковской области), в Сумской области - 418 (Сумы - 299), в Полтавской области - 244, в Хмельницкой области - 219, в Киевской области - 213.

"Телеграф" ранее сообщал, что в Украине прогнозируют очень медленное угасание пандемии коронавируса, то есть минимум 4000-5000 случаев в сутки будут фиксировать до середины весны.