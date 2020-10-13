Минздрав хочет продлить карантин до конца года

Угрожающая эпидемиологическая ситуации в Украине побуждает пересмотреть меры реагирования на пандемию.

Об этом рассказал в эфире Громадського радио главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Что мы можем считать уже почти решением: только что была Национальная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, где мы выступали с министром образования Сергеем Шкарлетом и 641 постановлением установлен карантин и предложено сместить каникулы для учебных заведений с 15 по 30 октября. После 30 октября будем дальше смотреть, что делать со школьным образованием. Также будет предложено вузам перейти на дистанционную работу с 15 октября по 15 ноября с рекомендованым выездом студентов из общежитий, кроме сирот, а также лишенных родительской опеки людям, детям, которые приехали с оккупированных территорий Донбасса и Крыма", - рассказал Ляшко.

13 октября, по его словам, состоится заседание Кабмина, на котором инициируют продление карантина до 31 декабря.

"Также ограничат деятельность заведений общественного питания до 22 часов, мы предлагаем это сделать", - добавил Ляшко.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 12 октября в Украине зафиксировано уже более пяти тысяч смертей от COVID-19, число инфицированных превысило 265 тысяч.

11 октября в Офисе президента прошло совещание, на котором был утвержден план противодействия пандемии.