В Украине хотят значительно увеличить штрафы для бизнеса за нарушение карантина

Верховная рада Украины готовится поднять штрафы для бизнеса за нарушение карантина. За несоблюдение карантинных норм планируют штрафовать на сумму до 51 000 гривен.

Об этом в эфире "Общественного радио" рассказал наредп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По его словам, на следующей сессии Совета внесут законопроект об усилении ответственности предпринимателей за нарушение карантина. Штрафы составят от 31 до 51 000 гривен.

"Если, например, это торговый центр, то охрана не имеет права пускать людей без маски. Некоторые заведения не придерживаются ограничений, позакрывать мы их не можем, это неправильно, экономика не выдержит еще одного локдауна", - подчеркнул Радуцкий.

Он уточнил, что данный законопроект уже прошел согласование в комитете.

Ранее, для юридических лиц суммы штрафов за несоблюдение масочного режима составляли от 3400 грн до 5100 грн.

Напомним, с понедельника 12 октября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование.