В лучших традициях "совка": поздравительное видео для главного налоговика Украины вызвало шквал критики в сети

Коллективы налоговой милиции записали видео ко дню рождения главы ведомства Сергея Солодченко, но в сети этот ролик раскритиковали за "совковость".

13 октября день рождения начальника налоговой милиции генерал-майора Сергея Солодченко, в связи с чем сотрудники ведомства записали поздравительный видеоролик.

"Власть "квартала" стала властью "совка", - пишет в Facebook украинский журналист Юрий Бутусов, напомнив, что это ведомство планировалось ликвидироваться Владимиром Зеленским еще полтора года назад.

"Но поработал Владимир Александрович, и понял – зачем же ликвидировать, это же очень хорошая тема, полезная, а эти реформы - пустые слова. И лично первый помощник президента Сергей Шефир порекомендовал надежного человека на высокий пост, Сергея Солодченко, генерал-майора налоговой милиции", - отметил он.

Бутусов отмечает, что Солодченко во времена Януковича возглавлял следственное управление налоговой милиции в министерстве доходов и сборов Александра Клименко.

"То есть знает всех олигархов, имеет богатый опыт как отжимать бизнес, оппозицию, да и вообще неугодных", - пишет он.

Также журналист отметил, что Солодченко находится в хороших отношениях с бывшим замглавы АП Януковича Андреем Портновым, попал под люстрацию, что не помешало его назначению на должность.

"Вот посмотрит сейчас такой ролик Великобритания - и сразу побежит осваивать экспортный кредит в 2,5 миллиарда долларов, ведь такие симпатичные люди будут помогать работе британского бизнеса в Украине! Сразу видно - у людей счастливые, искренние, честные улыбки, прям как у самого президента! Спасибо нашему дорогому Владимиру Александровичу за счастливое настоящее и будущее налоговой милиции", - подытожил Бутусов.

В комментариях к записи пользователи сети высказали свое мнение о происходящем на кадрах.

Напомним, ранее Зеленский объявил всеукраинский опрос в день выборов 25 октября.

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