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В лучших традициях "совка": поздравительное видео для главного налоговика Украины вызвало шквал критики в сети

В лучших традициях "совка": поздравительное видео для главного налоговика Украины вызвало шквал критики в сети
03:03 Сегодня Телеграф Фото: sfs.gov.ua
Коллективы налоговой милиции записали видео ко дню рождения главы ведомства Сергея Солодченко, но в сети этот ролик раскритиковали за "совковость".

13 октября день рождения начальника налоговой милиции генерал-майора Сергея Солодченко, в связи с чем сотрудники ведомства записали поздравительный видеоролик. 

"Власть "квартала" стала властью "совка", - пишет в Facebook украинский журналист Юрий Бутусов, напомнив, что это ведомство планировалось ликвидироваться Владимиром Зеленским еще полтора года назад. 

"Но поработал Владимир Александрович, и понял – зачем же ликвидировать, это же очень хорошая тема, полезная, а эти реформы - пустые слова. И лично первый помощник президента Сергей Шефир порекомендовал надежного человека на высокий пост, Сергея Солодченко, генерал-майора налоговой милиции", - отметил он. 

Бутусов отмечает, что Солодченко во времена Януковича возглавлял следственное управление налоговой милиции в министерстве доходов и сборов Александра Клименко.

"То есть знает всех олигархов, имеет богатый опыт как отжимать бизнес, оппозицию, да и вообще неугодных", - пишет он. 

Также журналист отметил, что Солодченко находится в хороших отношениях с бывшим замглавы АП Януковича Андреем Портновым, попал под люстрацию, что не помешало его назначению на должность. 

"Вот посмотрит сейчас такой ролик Великобритания - и сразу побежит осваивать экспортный кредит в 2,5 миллиарда долларов, ведь такие симпатичные люди будут помогать работе британского бизнеса в Украине! Сразу видно - у людей счастливые, искренние, честные улыбки, прям как у самого президента! Спасибо нашему дорогому Владимиру Александровичу за счастливое настоящее и будущее налоговой милиции", - подытожил Бутусов. 

В комментариях к записи пользователи сети высказали свое мнение о происходящем на кадрах. 

Напомним, ранее Зеленский объявил всеукраинский опрос в день выборов 25 октября.

Каковы истинные причины такого хода "Телеграфу" ответил аналитик Анатолий Октисюк.

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Налоговая милиция, Юрий Бутусов, Сергей Солодченко.

Автор:

Телеграф
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