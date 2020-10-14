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Среда, 14.10.2020
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Популизм и манипуляция: в сети обсуждают первый вопрос Зеленского из нашумевшего «референдума»

Популизм и манипуляция: в сети обсуждают первый вопрос Зеленского из нашумевшего «референдума»
17:56 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Украинцы начали отвечать на первый вопрос от президента.

14 октября президент Украины представил один из пяти вопросов, которые будут на предстоящем всеукраинском опросе 25 октября. Владимир Зеленский хочет узнать мнение украинцев относительно наказания коррупционеров.

В сети Фейсбук появилась реакция пользователей на данное событие.

Украинская журналистка Инна Билецкая назвала предстоящий референдум: "новым сериалом от президента."

коммент

Журналистка и ведущая Bihus.Info Алиса Юрченко назвала озвученный президентом вопрос "популистической шелухой".

Алиса Юрченко

Правозащитник и адвокат Александр Данилюк задался вопросом: "зачем вводить пожизненное заключение для топ-коррупционеров, если их даже на 10 лет никто не садит?" и также посоветовал хотя бы просто начать притягивать их к ответственности за содеянное.

Комментарий

Соня Кошкина, шеф-редактор Lb.ua также поделилась своим недовольством от нового соцопроса.

Соня Кошкина

Политолог Виктор Таран заявил, что идея садить на пожизненное коррупционеров - очень плохая и в подтверждение своих слов привел несколько примеров.

Виктор Таран

Ранее политолог Анатолий Октисюк проанализировал историю с "опросом" на выборах 25 октября.

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Украина, Референдум, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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