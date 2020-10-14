Популизм и манипуляция: в сети обсуждают первый вопрос Зеленского из нашумевшего «референдума»

14 октября президент Украины представил один из пяти вопросов, которые будут на предстоящем всеукраинском опросе 25 октября. Владимир Зеленский хочет узнать мнение украинцев относительно наказания коррупционеров.
В сети Фейсбук появилась реакция пользователей на данное событие.
Украинская журналистка Инна Билецкая назвала предстоящий референдум: "новым сериалом от президента."
Журналистка и ведущая Bihus.Info Алиса Юрченко назвала озвученный президентом вопрос "популистической шелухой".
Правозащитник и адвокат Александр Данилюк задался вопросом: "зачем вводить пожизненное заключение для топ-коррупционеров, если их даже на 10 лет никто не садит?" и также посоветовал хотя бы просто начать притягивать их к ответственности за содеянное.
Соня Кошкина, шеф-редактор Lb.ua также поделилась своим недовольством от нового соцопроса.
Политолог Виктор Таран заявил, что идея садить на пожизненное коррупционеров - очень плохая и в подтверждение своих слов привел несколько примеров.
Ранее политолог Анатолий Октисюк проанализировал историю с "опросом" на выборах 25 октября.