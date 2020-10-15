"Даже не представляете, сколько сейчас людей болеет": известный врач встревожил данными про коронавирус в Украине

Главный врач медицинского центра "Биокурс" высказался о ситуации с коронавирусом в Украине.

Тарас Жиравецкий, главный врач "Биокурса", рассказал в интервью журналистке Анне Полисученко о ситуации с коронавирусом в Украине.

"Вы даже не представляете, сколько сейчас людей болеет COVID-19. Неужели вы верите, что у нас 3000-5000 новых случаев в день на 40 млн. населения? Однозначно нет. Мне каждый день только львовяне с положительным ПЦР-тестом массово бросают результаты КТ с просьбой прокомментировать и дать советы. Большинство из них сидят дома. В больницу попадают только те, кому уже очень плохо", - приводит она слова Жиравецкого на своей странице в Facebook.

Также он отметил, что до сих пор в мире нет единого протокола лечения.

"Кто-то говорит: "А может давайте дадим витамин D? А может цинк?". Поверьте, оно слабо работает, к сожалению. А особенно в старшем возрасте с этими препаратами нужно быть очень осторожным", - отметил он.

Согласно официальной статистике, в Украине по состоянию на утро 15 октября зафиксировано 281 239 случаев коронавирусной инфекции.

Всего от COVID-19 умерло более 5 тысяч человек, однако, согласно прогнозам, до конца 2020 года в нашей стране их число возрастет до 20 тысяч.