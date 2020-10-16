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Пятница, 16.10.2020
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Полиция час игнорировала вызов: эксклюзивные подробности убийства отцом 6-летнего ребенка в Киеве

Полиция час игнорировала вызов: эксклюзивные подробности убийства отцом 6-летнего ребенка в Киеве
Обновлено 08:28 Сегодня Телеграф
Мужчина поджог квартиру, в которой находился сын

Продолжается досудебное расследование по делу о гибели 6-летнего мальчика в квартире на Виноградаре в Киеве. Как известно, 5 октября после ссоры с бывшей женой мужчина выгнал ее из квартиры, а сыну нанес несколько ножевых ранений. Затем подозреваемый в убийстве поджог квартиру.

Как стало известно "Телеграфу", полиция на протяжении минимум часа не приезжала на вызов относительно домашнего насилия по адресу проспект Правды 31А, где и расположена квартира.

После трагедии в соцсетях активно распространялась информация якобы о том, что звонки в полицию поступали на протяжении дня, но никто не приезжал.

В ответе на запрос "Телеграфа" в столичной полиции ответили, что вызов на пульт зафиксирован в 19:42, однако все патрули на тот момент были заняты и по вызову никто не поехал.

При этом на следующий день после трагедии на сайте киевской полиции была опубликована информация о том, что в 20:40 на линию 102 поступил вызов о пожаре по указанному адресу.

По данному факту проводится внутреннее расследование, однако можно предположить, что ребенок мог бы остаться жив, если бы на место событий оперативно прибыл патруль.

Напомним, после задержания отец погибшего ребенка признал свою вину и сказал, что в его голове что-то "помутнело".

 

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Киев, Полиция, Убийство.

Автор:

Телеграф
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