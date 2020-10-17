Правда ли Дексаметазон лечит коронавирус, отзывы и цена в Украине

По состоянию а утро 17 октября в Украине продолжает распространятся и бить новые рекорды коронавирус. В сети говорят, что Дексаметазон эффективен для лечения COVID-19.
Что такое Дексаметазон?
Дексаметазон обладает противовоспалительным и иммунодепрессивным действием, действует в 30 раз сильнее по сравнению с кортизолом, считается жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратом.
С 1960-х годов лекарство применялось при лечении аутоиммунных заболеваний по всему миру.
На данный момент Дексаметазон используется при лечении тяжелой формы COVID-19 у больных с затрудненным дыханием.
В то же время препарат не рекомендуют больным среднетяжелой и легкой формами заболевания.
Средняя цена
В среднем цена на капли Дексаметазона в аптеках - в пределах 16 - 44 гривен.
На ампулы с раствором для инъекций цена варьируется от 20 гривен до 300 грн в зависимости от количества ампул в упаковке, - по одной их можно купить за доступную цену.
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