«Опухоль перекрыла движение организму»: Луценко рассказал, как у него выявили рак

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о лечении онкологического заболевания

Экс-министр внутренних дел, бывший генеральный прокурор Юрий Луценко признался, как у него выявили онкологическое заболевание.

"Как я писал в своем посте после операции: большое спасибо друзьям за поддержку, а врагам не расслабляться, я вернусь. Вот, я вернулся. Это было очень быстро, так случилось, что опухоль в таком месте, где она перекрыла движение… скажем так, организму", - сказал Луценко в эфире телеканала "Украина 24".

По словам политика, случилось так, что он отреагировал вовремя.

"Были болевые ощущения, и это меня, видимо, спасло. Я буквально через четыре дня, когда наши врачи все установили, сел на самолет и поехал. Это было очень быстро, недели три назад", - отметил Луценко.

Напомним, что 30 сентября Луценко на своей странице в Facebook написал, что "закончился хирургический этап онкозаболевания и впереди химиотерапия".

Ранее "Телеграф" рассказывал об известных украинцах, которым пришлось вступить в борьбу с онкологией.