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Сильнейшие магнитные бури ударят в конце октября: как их пережить
Сильнейшие магнитные бури ударят в конце октября: как их пережить

Сильнейшие магнитные бури ударят в конце октября: как их пережить

Сильнейшие магнитные бури ударят в конце октября: как их пережить
08:40 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Октябрь-2020 принесет на Землю мощную и продолжительную магнитную бурю, которая прогнозируется на конец месяца. Так что тенденция неспокойного в геомагнитном плане сентября продолжится.

Специалисты из лаборатории регионовской астрономии ФИАН сообщили, что на Солнце ожидается незначительная активность. Всего несколько дней являются исключительными.

В октябре произойдут три магнитных бури и четыре магнитных колебания (магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии).

Магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии 20, 24 и 25 октября.

А магнитные бури уровня G1 ожидаются три дня подряд - 21, 22 и 23 числа.

Магнитные бури в октябре 2020

Магнитные бури уровня G1 (первого уровня) ощутимы для метеочувствительных людей.

Магнитная буря считается непростым природным явлением, провоцирующим проблемы со стороны здоровья. Метеозависимые люди могут столкнуться с серьезными головными болями, головокружениями, болями в суставах, проблемами с артериальным давлением, высокой раздражительностью, резкими скачками настроения, нарушениями сна, обострением хронических болезней, упадком сил. К тому же медики знают, что магнитные бури увеличивают число инфарктов и инсультов.

Утром следует заниматься гимнастикой, даже небольшой комплекс упражнений способен снизить уровень стресса и наладить кровообращение. Хорошо поддержит тонус контрастный душ, нужно чередовать напор холодной и горячей воды каждые 10-15 секунд. Вечерами поможет расслабляющая ванна, она поспособствует крепкому сну.

Наибольшую опасность такие дни представляют для людей с сердечно-сосудистыми или психическими заболеваниями. При неожиданном ухудшении состояния нужно сразу прибегнуть к помощи медиков. При наличии хронических болезней, стоит подготовить нужные препараты на всякий случай.

Магнитные бури также влияют на исправность приборов, особо тяжелые явления могут разрушать энергетические системы, ухудшать связь, сбивать системы навигации, приводить к авиа- и автокатастрофам.

В дни магнитных бурь стоит отказаться от кофе, алкогольных напитков, курения. Нужно отложить работу, для выполнения которой требуется внимание и сосредоточенность. Полезно воздержаться от автомобильных поездок и конфликтных ситуаций. Также следует сохранять психическое равновесие и не заниматься самовнушением.

Напомним, самая сильная в 2020 году магнитная буря произошла в ночь с 27 на 28 сентября. Колебания магнитного поля начались за три дня до пика, 24-25 сентября. В это время индекс геомагнитной активности резко увеличился от спокойного уровня 1-2, на котором преимущественно находился последние месяцы, до значений 4-5, соответствующих возмущенному магнитному полю, а также бурям слабого уровня. В таком возмущенном состоянии магнитное поле Земли провело трое суток - до ночи 27-28 сентября, когда амплитуда колебаний возросла примерно в два раза до значений, соответствующих уровню 6 шкалы. Это стало рекордным значением с октября 2019 года — именно тогда, 25-26 октября, последний раз регистрировались возмущения сравнимой амплитуды.

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Здоровье, Земля, Магнитные бури, Октябрь.

Автор:

Телеграф
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