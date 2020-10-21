Когда будет черная пятница в 2020 году в Украине

Черная Пятница - это главная распродажа года, во время которой можно приобрести товары с бешеными скидками.

Черная пятница - это настоящий праздник для шопоголиков. Отметим, что "пятница" в названии распродажи еще не значит, что она будет всего день. Обычно период акции составляет три дня. Иногда магазины продлевают акцию в случае наличия остатков.

В этот период множество производителей делают сумасшедшие скидки на свои товары. Это отличная возможность приобрести то, что вы давно хотели за меньшую сумму.

Черная пятница традиционно проходит в первую пятницу после Дня благодарения в США. В 2020 году эта дата припадает на 27 ноября, так что у вас есть достаточно времени подумать, чего бы прикупить.

Так, как в стране карантин и ходить по магазинам, а особенно в период огромных скидок, не очень то и безопасно, вероятнее всего, что участники распродажи придумают, как сделать обезопасить ваш шоппинг. Ну а владельцы интернет-магазинов наверняка останутся в огромном плюсе, так как в их магазинах уж точно безопасно.

Чтобы Ваша черная пятница прошла эффективно и полезно, предлагаем Вам ознакомится с несколькими советами шопинга:

1. Обдумайте список Ваших покупок заранее. Понемногу просматривайте предложения нужных Вам магазинов, а чем ближе распродажа, тем больше анонсов будет.

2. Составьте список нужных Вам вещей. Это поможет Вам не накупить лишнего.

3. Мониторье стоимость нужных вам товаров в магазинах. Увы, но некоторые продавцы могут навариваться на подобных распродажах.

4. Лучше всего делать покупки в первые часы распродажи - нужный товар тогда еще точно будет в наличии.

5. Просматривайте товар перед покупкой. Если это интернет-магазин, то лучше всего покупать товар с послеоплатой, чтобы была возможность посмотреть на вещь. Опять же, увы, но некоторые магазины могут выставлять на распродажу не качественный товар.

Напомним, что в ночь с 24 на 25 октября в Украине произойдет ежегодный переход на зимнее время.

Также, "Телеграф" напоминает, что в последнее воскресенье октября все автомобилисты отмечают свой профессиональный праздник - День автомобилистов и работников дорожной отрасли.