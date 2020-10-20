Что нужно знать о переводе часов на зимнее время в Украине

Ответы на главные вопросы, касательно перехода на зимнее время в Украине.

Когда будет переход?

В Украине традиционный перевод стрелок на час назад пройдет в ночь с 24 на 25 октября. Этой ночью в 4:00 украинцы переведут стрелки часов на час назад, из-за чего все смогут дольше поспать.

Зачем переводить часы?

Одной из главных причин такого сезонного "перехода" является экономия электроэнергии. Но так было раньше, сейчас же экономия стала совсем незначительной до 1-3%, а все из-за прогресса в развитии энергоресурсов.

В Украине уже пытались отказатся от перевода часов и даже зарегистрировала законопроект, поскольку большинство европейских стран уже сделали это. Но поддержки такой проект получил не сразу, в Европарламенте поддержали инициативу Украины отменить сезонные переходы с 2021 года.

Стоит также отметить, что как зимний так и летний перевод времени, значительно ослабляют имунитет и негативно влияют на организм. Но у "Телеграфа" есть ряд правил, которые помогут смягчить негативное воздействие на оргнизм и облегчат переход на новый режим.