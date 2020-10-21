В полиции открыли, кто и почему избил врача в киевской больнице

Обидчик столичного врача может угодить за решетку на три года, а медику предстоит пройти курс лечения, так как он получил переломы, сотрясение головного мозга и множественные раны головы.

Полиция Киева установила, что 21 октября на медработника городской клинической больницы №17 напал 26-летний местный житель. Мужчину в приемный покой привезла скорая.

«Мы выяснили, что молодому навеселе прохожие вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу. Когда врач пришел осмотреть пациента, тот сразу бросился с кулаками. В результате медработник получил телесные повреждения средней тяжести», - уточняет отдел коммуникации полиции Киева.

Пациент, который распустил руки в стенах медицинского учреждения, был задержан, ему вменяется умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести. Наказанием за этот вид правонарушения является тюремное заключение на срок до трех лет.

Полиции наверняка придется разбираться и в случаях самоубийств, которые происходят в последнее время в столичных больницах среди больных коронавирусом.