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Четверг, 22.10.2020
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Доллар неожиданно подешевел: курс валют в Украине на 22 октября

Доллар неожиданно подешевел: курс валют в Украине на 22 октября
Обновлено 07:32 Сегодня Телеграф
На четверг, 22 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

В четверг, 22 октября, официальный курс гривны установлен на уровне 28,27 грн/доллар.

Об этом сообщает сайт Национального банка Украины.

На утро 22 октября доллар подешевел на 1 копейку по сравнению с предыдущим днем, а евро наоборот подорожало, хоть и незначительно – и такая тенденция сохраняется уже несколько дней.

Курс основных валют выглядит таким образом:

28,2737 грн за доллар;

33,5312 грн за евро;

0,3666 грн за российский рубль;

7,3309грн за польский злотый.

Читайте также в материале "Телеграфа", каков прогноз эксперты дают на экономическую ситуацию в стране на ближайшее время: Выборы, МВФ и отставка Кабмина: как все это повлияет на курс доллара в Украине.


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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Курс валют, Курс доллара.

Автор:

Телеграф
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