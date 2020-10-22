Появились фото и видео с места жуткого ЧП с женщиной и ребенком в Киеве

В столице, на улице Соломенской мать с ребенком выпали из окна 9-этажки. Предварительно, никто не выжил, смерть наступила мгновенно.
Об этом сообщили в Телеграм-канале dtp.kiev.ua.
Со слов очевидцев, никаких криков никто не слышал, только звук сильного удара.
На последнем этаже многоэтажки открято окно, из которого вероятно и выпали мать с дочерью.
Также в Телеграм-канале поделились видео с места трагедии:
В сеть также выложили фото с места происшествия:
Остальные подробности инцидента на данный момент уточняются.
Стоит также напомнить, что в киевской больнице №4 двое пациентов покончили жизнь самоубийством выпрыгнув из окна.
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