В Крыму одно за другим высыхают озера: полуострову грозит катастрофа

Заместитель главы украинского института водных проблем и мелиорации Михаил Яцюк предполагает, что ситуация с водой в оккупированном Крыму впредь будет только ухудшаться, а крымские озера и впредь будут пересыхать.

Об этом пишет Радио Свобода.

Среди основных причин он и ряд экспертов называют перекрытие Северокрымского канала, уменьшение уровня осадков, деятельность человека и массовое бурение скважин.

"Водяной кризис будет лишь усиливаться и не стоит ожидать, что в этом году все было плохо, а в будущем всё у нас будет окей. Нет, этого уже не будет и это однозначно", - говорит Яцюк.

Украина, согласно критериям ООН, принадлежит к малообеспеченным странам в плане водных ресурсов

"Если на человека в год приходится менее 1700 м³, то эта страна считается необеспеченной водой. В Украине этот показатель недавно составлял 1000 м³, но сейчас он подрос и теперь составляет 1200 м³, но это только потому, что у нас сокращается количество населения. Говоря о ресурсах, то они уменьшаются", - отметил Яцюк.

По убеждению гидрологов, в Крыму этот показатель еще ниже. Если каждый год будет высыхать по 10 озер, то через 30 лет их на полуострове не останется вовсе.

Как сообщалось ранее, Россия намерена потратить более 50 миллиардов рублей на водоснабжение Крыма.