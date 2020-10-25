Украина перевела часы: как узнать точное время

Украина в ночь на 25 октября перешла на зимнее время и наверняка у многих украинцев возник вопрос о том, сменилось ли время на их устройстве.

Чтобы не оказываться в неловком положении, вы можете всегда проверить точное время по Киеву на специальном сайте, например kiev.vremja.org.

А вот владельцам смартфонов и ПК об этом заботиться не стоит, так как функция автоматического перевода времени реализована на большинстве устройств и операционных систем.

Если же у вас сохранился стационарный телефон, то точное время всегда можно узнать, набрав номер "121".

Большинство европейских стран уже отказались от практики перевода часов на летнее или зимнее время, а до апреля 2021 года соответствующую инициативу должны рассмотреть на уровне Европейского союза. С целью гармонизации законодательств Украины и ЕС, соответствующее изменение также будет рассмотрено и у нас.