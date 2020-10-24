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Украина перейдет на зимнее время: нужно ли переводить часы в смартфонах

Украина перейдет на зимнее время: нужно ли переводить часы в смартфонах
Обновлено 09:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября, в Украине состоится традиционный переход на зимнее время. В 4:00 стрелки часов переместятся на один час назад.

При этом многие могли столкнуться с проблемой перехода на зимнее время на мобильных устройствах. В частности, не всем известно, нужно ли переводить часы на смартфонах и других гаджетах вручную.

Переживать не стоит - разработчика обо всем позаботились. Для пользователей операционных систем Android, iOS, Windows Phone внедрен автоматический перевод часов.

Переход на зимнее время 25 октября: что важно знать пассажирам поездов

То же самое предусматривается и для пользователей стационарных компьютеров и ноутбуков - все ОС поддерживают автоматическую замену часов.

Напомним, в Миэкономики рассказали, когда Украина сможет отказаться от перевода часов.

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Все по теме:

Смартфоны, Время, Зимнее время, Перевод часов.

Автор:

Телеграф
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