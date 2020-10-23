Переход на зимнее время 25 октября: что важно знать пассажирам поездов

Украина переходит на зимнее время 25 октября 2020 года в 4:00 по киевскому времени стрелка часов будет переведена на час назад. В связи с этим в билетах на поезда Укрзалізниці будет указан уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

"Поэтому путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей в воскресенье, стоит быть внимательными." - заявляют в пресс-центре.

Стоит также напомнить, что у "Телеграфа" появились ответы на главные вопросы касательно перехода на зимнее время в Украине.

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