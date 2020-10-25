"Креативные" кабинки на выборах в Украине насмешили сеть (фото)

Местные выборы проходят по всей стране 25 октября, и не обходится без курьезов, скандалов и просто нелепых ситуаций.

Журналист Сергей Гришин обнародовал на своей странице в Facebook пост. На фото - кабинки для голосования, сооружены просто из подручных материалов.

Так, в Житомире "изобрели" кабинку и соорудили место для голосования из двух тренажеров, завесив их флагами.

На некоторых участках кабинки для голосования соорудили из стульев, теннисных столов, стремянок, завесили шведскую стенку. Люди заполняют бюллетени прямо где придется.

Люди в сети недоумевают: "Что ты понимаешь в креативе?", "Сразу можно и на турниках позаниматься. Дурость какая", "Альтернативные кабинки", "Это очень смешно".

Напомним, сегодня, 25 октября, украинцы избирают мэров своих городов, голов поселков, сел и территориальных общин, а также депутатов местных советов.

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