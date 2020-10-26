У Зеленского опубликовали результаты ответов на "5 вопросов" в день выборов

Параллельно с подсчетом голосов на местных выборах проходит и подведение итогов опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским. На данный момент известно об обработке 80% анкет.

Об этом передают Українськi Новини со ссылкой на председателя партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Опрос, который вызвал неоднозначную реакцию у избирателей, в большинстве своем люди просто игнорировали волонтеров с бюллетенями с пятью вопросами, в некоторых городах активисты не давали им работать, направляя жалобы в полицию. Тем не менее, в партии "Слуга народа" заявили, что 25 октября удалось опросить 5 млн. украинцев.

По четырем вопросам картина оказалась ясной. Так большинство участников опроса сказало "да" пожизненному заключению за коррупцию в особо крупных размерах, а также легализации использования каннабиса в медицинских целях. Украинцы поддержали и идею сокращения количества народных депутатов.

Опрошенные избиратели высказались за то, чтобы Украина воспользовалась правом на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

Что касается создания свободной экономической зоны на Донбассе, то тут голоса разделились примерно поровну.

По оценкам гражданской сети "Опора", инициированный Зеленским опрос граждан проведен примерно на 38% избирательных участков на западе Украины, на 79% - на юге и на 55% - на востоке и в центре Украины.