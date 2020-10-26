Кто побеждает на выборах в Киеве: появились свежие данные

На данный момент подсчитали уже 88,33% голосов первого тура выборов мэра Киева. По результатам которых кандидат от "Слуги народа" Ирина Верещук набрала 5,5% голосов на выборах мэра Киева, а "СН" набрала 7,4% голосов.

Об этом свидетельствуют данные параллельного подсчета голосов, который ведет штаб Слуги народа, информируют в Лига.нет.

По предварительным данным, первое место остается за действующим мером Виталем Кличко - 50,3%, что означает его победу на выборах в один тур. Второе место занял кандидат от ОПЗЖ Александр Попов с его 9,52%, третье же у кандидата от Голоса Сергея Притулы, который набрал 7,83%, а четвертое – у Алексея Кучеренка кандидата от Батькивщины - 6,39%.

По результатам параллельного подсчета голосов, в Киевсовет пройдут такие партии:

Европейская солидарность (19,75%);

УДАР (19,14%);

Єдність (8,55%);

ОПЗЖ (7,56%);

Слуга народа (7,4%);

Батькивщина (7,15%);

Голос (5,64%).

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