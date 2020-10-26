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Кто побеждает на выборах в Киеве: появились свежие данные

Кто побеждает на выборах в Киеве: появились свежие данные
20:31 Сегодня Телеграф liga Фото: facebook

На данный момент подсчитали уже 88,33% голосов первого тура выборов мэра Киева. По результатам которых кандидат от "Слуги народа" Ирина Верещук набрала 5,5% голосов на выборах мэра Киева, а "СН" набрала 7,4% голосов. 

Об этом свидетельствуют данные параллельного подсчета голосов, который ведет штаб Слуги народа, информируют в Лига.нет.

По предварительным данным, первое место остается за действующим мером Виталем Кличко - 50,3%, что означает его победу на выборах в один тур. Второе место занял кандидат от ОПЗЖ Александр Попов с его 9,52%, третье же у кандидата от Голоса Сергея Притулы, который набрал 7,83%, а четвертое – у Алексея Кучеренка кандидата от Батькивщины - 6,39%.

По результатам параллельного подсчета голосов, в Киевсовет пройдут такие партии: 

  • Европейская солидарность (19,75%);
  • УДАР (19,14%); 
  • Єдність (8,55%); 
  • ОПЗЖ (7,56%); 
  • Слуга народа (7,4%); 
  • Батькивщина (7,15%); 
  • Голос (5,64%).

Читайте также в материале "Телеграф": Член партии СН Александр Дубинский прокомментировал поражение провластной партии президента Зеленского.

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Все по теме:

Киев, Выборы, УДАР, Слуга народа, Европейская солидарность, ОПЗЖ.

Автор:

Телеграф
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