25% пророссийского населения никуда не делись: эксперт указал на важный итог местных выборов в Украине

Украина и до выборов 25 октября не была особо едина. Эту тенденцию демонстрируют практически каждые выборы.

Такую позицию озвучил замдиректора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий.

По его словам, государственная центральная власть не борется с кризисом, а только навязывает свою политическую волю - "Плоды пожинаем мы все", - отмечает эксперт.

В то же время 25% пророссийского населени в Украине никуда не девается.

Выходы из этой ситуации оставляют желать лучшего - "или ты его загоняешь в своеобразное гетто, как в 2014, или у тебя война", - говорит политтехнолог, а тем временем в областях будут "рулить" политики, которых финансирует РФ.

"Это не разделение Украины, это - недальновидная политика нашей власти, причем не только сегодняшней", - отмечает Голобуцкий.

По словам эксперта, "купировать такие проблемы в нашей нынешней ситуации можно или радикально (запретив проекты типа ОПЗЖ, на что власть не готова), или – дав им возможность "дерибанить" Украину наряду со всеми. Чтобы они поняли, что лучше кормиться в составе Украины, чем работать на Кремль".

Подробнее о том, почему прошедшие 25 октября местные выборы оставили больше вопросов, чем ответов и какие могут быть последствия, читайте в материале "Телеграф".