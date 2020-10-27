В Офисе президента вспышка коронавируса: могли заразиться уже несколько замов Ермака

Эпидемия коронавируса в Украине добралась и до Офиса президента Владимира Зеленского.

Украинская правда сообщает, что у нескольких заместителей председателя Офиса президента Андрея Ермака подозревают коронавирус, у двоих из заместителей уже подтвердили COVID-19.

Так, заместитель руководителя ОПУ Юлия Ковалив в Facebook подтвердила позитивный тест на COVID-19.

"Наша семья также пополнила неутешительную статистику. К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на COVID19. Несмотря на то, что мы четко придерживались всех санитарных норм, эта болезнь не обошла и нас стороной.

Вирус очень близко, рядом с нами. Носите маски, избегайте массовых скоплений людей, храните социальную дистанцию, мойте руки и берегите себя и окружающих. P.S. Чувствуем себя удовлетворительно, под наблюдением врача. Как и предусмотрено санитарно-эпидемиологическими мероприятиями, сообщили всех, с кем контактировали на прошлой неделе. Находимся на самоизоляции.

P.S.S. Огромное спасибо всем врачам, которые не покладая рук ежедневно спасают жизни. Вы настоящие герои!", - пишет Юлия Ковалив.

Ещё у одного заместителя главы Офиса Президента Андрея Смирнова также обнаружен коронавирус. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Чиновник находятся на самоизоляции. Деталей об его состоянии Мендель не раскрыла.

У Андрея Ермака подозрений на коронавирус нет, его тесты отрицательные.

Пресс-секретарь президента также добавила, что сам Зеленский здоров, а сотрудники ОП регулярно делают тесты на COVID-19.

Напомним, в Украине по состоянию на утро вторника, 27 октября, зафиксировано 6677 новых случаев заболевания COVID-19.