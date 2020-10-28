Циклон принесет дожди и похолодание в Украину: когда ждать непогоду

В четверг, 29 октября, на юге Украины начнет формироваться циклон, который изменит погоду и принесет дожди.

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталлья Диденко.

Дожди 29 октября вероятны в южной части Украины, в центре, на юго-востоке, в Приазовье, и вечером – в западных областях. На остальной территории пока - без существенных осадков.

Температура воздуха в четверг + 13…+19 градусов.

В Киеве 29-го октября еще будет сухо, тепло и с туманами. На протяжении дня около +13.

"Конец недели - пятница, суббота, воскресенье - принесет в Украину похолодание и больше дождей. В столице в дальнейшем также появятся дожди, температура воздуха снизится. Октябрь - красавец невероятный, сделайте с ним селфи, пока он - в настроении", - посоветовала Наталья Диденко.

Синоптик советует своим подписчикам наслаждаться последними теплыми деньками, использовав хорошую погоду для прогулок.