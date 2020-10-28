Скачать
Среда, 28.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Дубинский сообщил о смерти мэра Борисполя Анатолия Федорчука
Дубинский сообщил о смерти мэра Борисполя Анатолия Федорчука
Под Харьковом произошло смертельное ЧП на газораспределительной станции: фото и первые детали
Под Харьковом произошло смертельное ЧП на газораспределительной станции: фото и первые детали
Школьница до смерти заморозила своего новорожденного ребенка в морозильной камере
Школьница до смерти заморозила своего новорожденного ребенка в морозильной камере
В Барселоне произошла громкая отставка
В Барселоне произошла громкая отставка

Циклон принесет дожди и похолодание в Украину: когда ждать непогоду

Циклон принесет дожди и похолодание в Украину: когда ждать непогоду
11:57 Сегодня Телеграф

В четверг, 29 октября, на юге Украины начнет формироваться циклон, который изменит погоду и принесет дожди.

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталлья Диденко.

Дожди 29 октября вероятны в южной части Украины, в центре, на юго-востоке, в Приазовье, и вечером – в западных областях. На остальной территории пока - без существенных осадков.

Температура воздуха в четверг  + 13…+19 градусов.

В Киеве 29-го октября еще будет сухо, тепло и с туманами. На протяжении дня около +13.

"Конец недели - пятница, суббота, воскресенье - принесет в Украину похолодание и больше дождей. В столице в дальнейшем также появятся дожди, температура воздуха снизится. Октябрь - красавец невероятный, сделайте с ним селфи, пока он - в настроении", - посоветовала Наталья Диденко.

Синоптик советует своим подписчикам наслаждаться последними теплыми деньками, использовав хорошую погоду для прогулок. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Дожди, Прогноз погоды, Наталья Диденко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итальянец убил свою жену украинку молотком, пока она спала: подробности трагедии
02 Ученые завершили крупнейшее исследование антител к коронавирусу и у них плохие новости
03 На Филиппинах петух убил полицейского
04 Трусость Путина приблизила дворцовый переворот в России, - Леонид Гозман
05 Смогут позволить не все: сколько придется выложить за пользование интернетом Starlink
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Идет «война городов»: появилась подробная карта боев в Нагорном Карабахе
Идет «война городов»: появилась подробная карта боев в Нагорном Карабахе
Выборы в Украине обернулись провалом для партии Зеленского: политолог указал на опасный момент
Выборы в Украине обернулись провалом для партии Зеленского: политолог указал на опасный момент
Свесила за лапы из окна: женщина жестоко издевалась над щенком в Житомире
Свесила за лапы из окна: женщина жестоко издевалась над щенком в Житомире
В Киеве прогремел взрыв в коллекторе, много пострадавших: фото ЧП
В Киеве прогремел взрыв в коллекторе, много пострадавших: фото ЧП
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь