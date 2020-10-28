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Известные СМИ лишили аккредитации в Раде: сеть возмутило решение

Известные СМИ лишили аккредитации в Раде: сеть возмутило решение
15:04 Сегодня Телеграф

В четверг, 28 октября, стало известно о решении Комитета по вопросам свободы слова ВР Украины лишить аккредитации ряд украинских СМИ. В их числе интернет-издание Слідство.Інфо.

Об этом в Facebook сообщила главный редактор издания Анна Бабинец.

"Мы получили письмо от пресс-службы о том, что всех журналистов нашего агентства лишили аккредитации, потому что мы не всесторонне освещаем работу Верховной Рады Украины. Серьезно?", - недоумевает Бабинец и перечисляет проект "Посіпаки", фильм "Клуб книголюбов" и другие публикации о народных депутатов. Также журналист отмечает, что подобное решение парламентского комитета является наступлением на свободу слова.

Коллегу поддерживает и Евгения Моторевская, которая приводит примеры громких публикаций о деятельности депутатов ВР, а также уточняет, что "свое право работать в парламенте команда Слідство.Інфо. будет отстаивать всеми законными способами".

Всего в списке лишенных аккредитации 22 СМИ, информагентства "Журналісти проти корупції", "Громадське телебачення Донбасу", журнал "ЧАС ПЕРШИХ2 и другие. Исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюта отмечает, что первой реакцией на новость стал шок.

"Нарушение законодательства, Конституции и прямая цензура. Что коллеги, давно акций протеста и бойкотов от журналистов мы не делали", - спрашивает Романюта у подписчиков.

В канун местных выборов в Одесской области избили главреда местного издания, а затем закидали офис коктейлями Молотова. 

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Все по теме:

Верховная Рада, СМИ, Свобода слова, Аккредитация, Оксана Романюк, Анна Бабинец.

Автор:

Телеграф
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