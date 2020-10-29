Названа дата и время прощания с мэром Борисполя Анатолием Федорчуком

В четверг, 29 октября, в Борисполе состоится прощание с Анатолием Федорчуком, который управлял городом с 2006 года. О его смерти из-за коронавируса стало известно накануне.

Об этом сообщается на официальном сайте Бориспольского горсовета.

В некрологе отмечается, что городской голова Борисполя Анатолий Федорчук три каденции возглавлял город и победил на очередных местных выборах 25 октября 2020 года, но, к сожалению, неожиданно для всех ушел из жизни из-за болезни.

"Это был человек, который жил работой, всегда выдвигал новые идеи, строил амбициозные планы и уверенно реализовывал их, не обращая внимания на преграды и трудности. Он был руководителем, который никогда не давал своим коллегам и подчиненным забыть, что служение громаде – это главное задание работников органов местного самоуправления. Всегда учил на своем примере быть человечным, порядочным, честным, ответственным. Анатолий Федорчук был чрезвычайно грамотным, творческим, умным, мудрым, никогда не боялся изменений, прислушивался к молодежи, взвешенно принимал решения и нес за это полную ответственность. Наш Борисполь сегодня такой, каким его сделал Анатолий Федорчук. Город современный, красивый, комфортный и, главное, перспективный. Городской голова имел много интересных и нужных громаде планов, которые ему не суждено было реализовать", - говорится в сообщении.

Прощание с Бориспольским городским головой Анатолием Федорчуком пройдет 29 октября на Европейской площади города с 11:00 до 13:00.

Из-за смерти Федорчука, который победил на выборах, в Борисполе пройдут повторные выборы.