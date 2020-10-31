Ноябрь верен себе: синоптик обещает дожди по всей Украины

В первый день ноября циклон доберется до Украины, из-за чего дожди ожидаются почти по всей территории страны.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбук.

"Восточную часть дожди охватят во второй половине дня и вечером, а в западной части Украины в воскресенье существенных осадков вообще не предвидится", - написала она.

По ее информации, северо-восточный ветер будет достигать 5-12 м/с, местами возможны сильные порывы.

Температура на Юге и Востоке страны ожидается на уровне +11...+14 градусов. В остальных частях Украины будет холоднее - +8...+11 градусов.

В столице 1 ноября ожидается дождь и порывистый ветер. Днем температура будет держаться на уровне +8 градусов.

"Прямо скажем, что ноябрь верен себе - от полной ноябрьской "какибеки" нас спасают только остатки роскошных цветов октября", - подытожила Диденко.

Из-за ухудшающихся погодных условий возросла вероятность ДТП. Из-за одного из таких в Киеве утром образовались пробки.