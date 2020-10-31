"Мчишься на работу как после отпуска": врач поделился инсайдами после COVID-19

С ростом числа заразившихся коронавирусом COVID-19 в Украине становится все больше историй выздоровления.

Одну из них на своей странице в Инстаграм рассказал врач-психиатр Артем Найда.

"Родной штамм гриппа или парагриппа никогда так себя не ведет. Поломает пару дней, покашляешь, полежишь с температурой. А здесь все по-другому. Симптомы наступают и исчезают волнообразно, утром кажется, что все хорошо, а под вечер так как до утра боишься не дожить. Вместе с тем в ребрах возникают непонятные парестезии", - отмечает симптомы болезни Артем Найда.

Артем пишет, как тяжело было лежать, как хотелось просто прогуляться, но ты "биологическая бомба" и не можешь подвергать риску других людей.

⠀

На 5-й день симптомы резко исчезают. В течение дня возвращаются силы.

"Отрицательный результат ПЦР. Сразу мчишься на работу, как после отпуска", - делится Найда.

После болезни врач советует чаще заботиться о себе, баловать себя и давать телу отдохнуть, а также не забывать вовремя обращаться за медицинской помощью.