"Мчишься на работу как после отпуска": врач поделился инсайдами после COVID-19

С ростом числа заразившихся коронавирусом COVID-19 в Украине становится все больше историй выздоровления.
Одну из них на своей странице в Инстаграм рассказал врач-психиатр Артем Найда.
"Родной штамм гриппа или парагриппа никогда так себя не ведет. Поломает пару дней, покашляешь, полежишь с температурой. А здесь все по-другому. Симптомы наступают и исчезают волнообразно, утром кажется, что все хорошо, а под вечер так как до утра боишься не дожить. Вместе с тем в ребрах возникают непонятные парестезии", - отмечает симптомы болезни Артем Найда.
Артем пишет, как тяжело было лежать, как хотелось просто прогуляться, но ты "биологическая бомба" и не можешь подвергать риску других людей.
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На 5-й день симптомы резко исчезают. В течение дня возвращаются силы.
"Отрицательный результат ПЦР. Сразу мчишься на работу, как после отпуска", - делится Найда.
После болезни врач советует чаще заботиться о себе, баловать себя и давать телу отдохнуть, а также не забывать вовремя обращаться за медицинской помощью.
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Жити по-КОРОлівськи !NB Пост не несе в собі рекомендацій по лікуванню захворювання, а є описанням досвіду. ⠀ Коронавірус можна порівняти з хуліганом, котрого всі бояться, а вчителі сумно зітхають при згадуванні його імені. І от цей хуліган вирішив навідатися до мене. ⠀ Китайські товари завжди були дивними. То пластмасова деталь вилітає і ламається при одному подихові, то шурупи не підходять під роз'єм, то штекер не такий, як наші розетки. Тому і корона - не виняток. Рідний штам грипу або парагрипу ніколи так себе не веде. Ну поламає пару днів, ну покашляєш, ну полежиш з температурою. А тут все по-іншому. Симптоми наступають та зникають хвилеподібно, вранці здається, що все добре, а під вечір хочеться передати комусь у спадок свою колекцію фігурок динозаврів, так як до ранку боїшся не дожити. Разом з тим в ребрах виникають незрозумілі парестезії. ⠀ «Доктор Врач». На 3-й день влаштовуєш своїй дівчині експрес-курс пропедевтики пульмонології, вмикаєш запис везикулярного дихання та пояснюєш, як мають звучати хрипи. За 5 хвилин лекції розумієш, що міг би стати крутим викладачем кафедри внутрішньої медицини свого рідного університету (але це неточно). Хвала Одіну, легені чисті, неначе моя совість до шести років. ⠀ Турбота про себе. Лежачи в ліжку уже декілька днів, розумієш, що пора б уже потурбуватися про себе. Відкидаєш справи в сторону, успішний успіх почекає. Починаєш дивитися трилогію про самурая 1964 року, чого не міг зробити останні декілька місяців. О так, настав час балувати свої специфічні смаки. За вікном ходять люди, але вийти до них ти не можеш, тому що перетворився на невеличку біологічну бомбу. ⠀ Фінал. На 5-й день симптоми почали різко зникати. Фактично протягом дня відчуваєш, як то тебе повертаються сили. Ніщо не може бути солодшим за негативний результат ПЛР. Відразу мчиш на роботу, неначе після відпустки. Що я зрозумів за цей час: потрібно частіше відпочивати та балувати себе улюбленими речами, а не чекати для цього якоїсь нагоди. ⠀ І головне - звертайтеся вчасно за допомогою, так як проблема дійсно серйозна. Пост був написаний за сприяння мого спонсора - Т-лімфоцитів. Т-лімфоцити - підтримка 24/7. #коронавирус #ковид #врачболеет #карантин