Скачать
Суббота, 31.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Азербайджан заявил об успехе в Карабахе: что там сейчас происходит (карта)
Азербайджан заявил об успехе в Карабахе: что там сейчас происходит (карта)
Друзья, мы теперь и в Telegram!
Друзья, мы теперь и в Telegram!
Шон Коннери умер в возрасте 90 лет
Шон Коннери умер в возрасте 90 лет
Усик - Чисора: во сколько начинается бой
Усик - Чисора: во сколько начинается бой

"Мчишься на работу как после отпуска": врач поделился инсайдами после COVID-19

"Мчишься на работу как после отпуска": врач поделился инсайдами после COVID-19
18:21 Сегодня Телеграф Фото: instagram Артем Найда

С ростом числа заразившихся коронавирусом COVID-19 в Украине становится все больше историй выздоровления.

Одну из них на своей странице в Инстаграм рассказал врач-психиатр Артем Найда.

"Родной штамм гриппа или парагриппа никогда так себя не ведет. Поломает пару дней,  покашляешь, полежишь с температурой. А здесь все по-другому. Симптомы наступают и исчезают волнообразно, утром кажется, что все хорошо, а под вечер так как до утра боишься не дожить. Вместе с тем в ребрах возникают непонятные парестезии", - отмечает симптомы болезни Артем Найда.

Артем пишет, как тяжело было лежать, как хотелось просто прогуляться, но ты "биологическая бомба" и не можешь подвергать риску других людей.

На 5-й день симптомы резко исчезают. В течение дня возвращаются силы.

 "Отрицательный результат ПЦР. Сразу мчишься на работу, как после отпуска", - делится Найда.

После болезни врач советует чаще заботиться о себе, баловать себя и давать телу отдохнуть, а также не забывать вовремя обращаться за медицинской помощью.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Жити по-КОРОлівськи !NB Пост не несе в собі рекомендацій по лікуванню захворювання, а є описанням досвіду. ⠀ Коронавірус можна порівняти з хуліганом, котрого всі бояться, а вчителі сумно зітхають при згадуванні його імені. І от цей хуліган вирішив навідатися до мене. ⠀ Китайські товари завжди були дивними. То пластмасова деталь вилітає і ламається при одному подихові, то шурупи не підходять під роз'єм, то штекер не такий, як наші розетки. Тому і корона - не виняток. Рідний штам грипу або парагрипу ніколи так себе не веде. Ну поламає пару днів, ну покашляєш, ну полежиш з температурою. А тут все по-іншому. Симптоми наступають та зникають хвилеподібно, вранці здається, що все добре, а під вечір хочеться передати комусь у спадок свою колекцію фігурок динозаврів, так як до ранку боїшся не дожити. Разом з тим в ребрах виникають незрозумілі парестезії. ⠀ «Доктор Врач». На 3-й день влаштовуєш своїй дівчині експрес-курс пропедевтики пульмонології, вмикаєш запис везикулярного дихання та пояснюєш, як мають звучати хрипи. За 5 хвилин лекції розумієш, що міг би стати крутим викладачем кафедри внутрішньої медицини свого рідного університету (але це неточно). Хвала Одіну, легені чисті, неначе моя совість до шести років. ⠀ Турбота про себе. Лежачи в ліжку уже декілька днів, розумієш, що пора б уже потурбуватися про себе. Відкидаєш справи в сторону, успішний успіх почекає. Починаєш дивитися трилогію про самурая 1964 року, чого не міг зробити останні декілька місяців. О так, настав час балувати свої специфічні смаки. За вікном ходять люди, але вийти до них ти не можеш, тому що перетворився на невеличку біологічну бомбу. ⠀ Фінал. На 5-й день симптоми почали різко зникати. Фактично протягом дня відчуваєш, як то тебе повертаються сили. Ніщо не може бути солодшим за негативний результат ПЛР. Відразу мчиш на роботу, неначе після відпустки. Що я зрозумів за цей час: потрібно частіше відпочивати та балувати себе улюбленими речами, а не чекати для цього якоїсь нагоди. ⠀ І головне - звертайтеся вчасно за допомогою, так як проблема дійсно серйозна. Пост був написаний за сприяння мого спонсора - Т-лімфоцитів. Т-лімфоцити - підтримка 24/7. #коронавирус #ковид #врачболеет #карантин

Публикация от Артем Найда (@najda_psychiatrist)

Коронавирус проявляется еще долго: как прийти в себя после лечения

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Коронавирус, Covid-19, Артем Найда.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поразительные "совпадения": в поведении спикера Рады Разумкова заметили интересные нотки
02 Украина отдала Китаю 3 млн гектаров земли
03 Смертельная авария на Майдане: появилось видео с другого ракурса
04 Обстановку в Украине на Хэллоуин высмеивают в шутках и мемах
05 В Челябинске взрывом разнесло полную людей поликлинику (фото и видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Мчишься на работу как после отпуска&quot;: врач поделился инсайдами после COVID-19
"Мчишься на работу как после отпуска": врач поделился инсайдами после COVID-19
Стало известно о конфликте интересов у еще одного судьи КСУ
Стало известно о конфликте интересов у еще одного судьи КСУ
У Зеленского узнали, как Евросоюз воспринял роспуск Конституционного суда в Украине
У Зеленского узнали, как Евросоюз воспринял роспуск Конституционного суда в Украине
Не только Джеймс Бонд: лучшие роли Шона Коннери
Не только Джеймс Бонд: лучшие роли Шона Коннери
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь